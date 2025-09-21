Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Astros da MPB se apresentam em ato contra a PEC da Blindagem e Anistia

Manifestações aconteceram em diferentes capitais brasileiras neste domingo (21)

O Liberal
fonte

Artistas consagrados da MPB participam de atos contra PEC e Anistia (Victor Chapetta | Brazil News)

Durante os atos contra a chamada PEC da Blindagem e o projeto que anistia os condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, que aconteceram em diferentes capitais brasileiras neste domingo (21), grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) se uniram aos manifestantes. Na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro (RJ), junto aos manifestantes, se apresentaram nomes como Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Maria Gadú, entre outros.

Aos gritos de "Sem Anistia" e "Viva a democracia", os manifestantes se reuniram na altura do Posto Cinco da Orla de Copacabana, para escutar os discursos de lideranças políticas e assistir aos shows dos cantores. Entre as apresentações, os artistas também aproveitaram o palco para manifestarem suas opiniões contra os projetos em tramitação.

VEJA MAIS

image Em ato em SP, Boulos defende barrar 'anistia light': 'Não tem meio termo'

image Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)
Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

image Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’
A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

Durante a sua fala, Caetano Veloso fez votos a vitalidade da cultura nacional e afirmou que a democracia no Brasil resite. Ao seu lado, Gilberto Gil lembrou de outros momentos sombrios na história do país. "Passamos por momentos parecidos, sempre em busca da autonomia, o bem maior do nosso povo", afirmou o cantor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Contra PEC e Anistia

Astros da MPB se apresentam em ato contra a PEC da Blindagem e Anistia

Manifestações aconteceram em diferentes capitais brasileiras neste domingo (21)

21.09.25 18h44

Em ato em SP, Boulos defende barrar 'anistia light': 'Não tem meio termo'

21.09.25 18h38

Contra a PEC

Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

21.09.25 18h09

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

21.09.25 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda