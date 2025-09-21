Astros da MPB se apresentam em ato contra a PEC da Blindagem e Anistia
Manifestações aconteceram em diferentes capitais brasileiras neste domingo (21)
Durante os atos contra a chamada PEC da Blindagem e o projeto que anistia os condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, que aconteceram em diferentes capitais brasileiras neste domingo (21), grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) se uniram aos manifestantes. Na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro (RJ), junto aos manifestantes, se apresentaram nomes como Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Maria Gadú, entre outros.
Aos gritos de "Sem Anistia" e "Viva a democracia", os manifestantes se reuniram na altura do Posto Cinco da Orla de Copacabana, para escutar os discursos de lideranças políticas e assistir aos shows dos cantores. Entre as apresentações, os artistas também aproveitaram o palco para manifestarem suas opiniões contra os projetos em tramitação.
VEJA MAIS
Durante a sua fala, Caetano Veloso fez votos a vitalidade da cultura nacional e afirmou que a democracia no Brasil resite. Ao seu lado, Gilberto Gil lembrou de outros momentos sombrios na história do país. "Passamos por momentos parecidos, sempre em busca da autonomia, o bem maior do nosso povo", afirmou o cantor.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA