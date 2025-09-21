Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Protestos contra a chamada PEC da Blindagem e contra o projeto que concede anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro mobilizaram manifestantes em diferentes regiões do Brasil neste domingo (21). As manifestações foram organizadas por movimentos de esquerda por meio das redes sociais e reuniram pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal, Teresina, Belém, Manaus, Cuiabá, Porto Alegre, Vitória, além de outras cidades do país.

O principal alvo das manifestações foi a PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana e agora em discussão no Senado. A proposta limita a possibilidade de abertura de processos penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF). Para opositores da medida, a aprovação da emenda representaria um retrocesso, pois resgataria uma regra já existente no passado, quando a instauração de processos dependia do aval do próprio Legislativo, o que, na prática, barrava as ações.

No Senado, a resistência à proposta vem ganhando força. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou em entrevista à GloboNews que pretende levar a matéria à próxima reunião do colegiado para “encerrar de vez essa discussão”. Ele chegou a classificar a PEC como “um murro na barriga e um tapa na cara do eleitor”, ressaltando que articula sua rejeição tanto na comissão quanto no plenário.

Além da PEC, os manifestantes também criticaram o andamento do projeto de lei que prevê a anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O tema voltou ao centro do debate político após a Câmara aprovar, na última quarta-feira (17), um requerimento de urgência que acelera a tramitação da proposta.

Principais Capitais

Na capital paulista, a concentração ocorreu em frente ao Masp, na Avenida Paulista, a partir das 14h. Os participantes exibiram cartazes, entoaram palavras de ordem contra a anistia e estenderam uma bandeira gigante do Brasil, em resposta ao bandeirão dos Estados Unidos mostrado por apoiadores de Jair Bolsonaro no mesmo local no 7 de setembro. O ato contou com falas dos deputados Guilherme Boulos (PSOL), Vicentinho (PT) e Tabata Amaral (PSB), além do padre Júlio Lancellotti. Segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo, que utiliza inteligência artificial para analisar imagens aéreas de drones, cerca de 42,4 mil pessoas participaram no auge da manifestação.

No Rio de Janeiro, o ponto de encontro foi a orla da Praia de Copacabana, onde os manifestantes gritaram frases como “sem anistia” e “Bolsonaro na prisão”. A mobilização teve forte participação de artistas. Maria Gadú abriu as apresentações musicais interpretando Como Nossos Pais, de Elis Regina. No fim da tarde, Caetano Veloso dividiu o palco com Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan, num dos momentos mais marcantes do ato. Também estiveram presentes os deputados Chico Alencar (PSOL), Henrique Vieira (PSOL), Glauber Braga (PSOL) e Jandira Feghali (PCdoB).

Em Brasília, a manifestação começou por volta das 10h, em frente ao Museu Nacional da República, na via S1. Pouco depois das 11h30, os participantes marcharam em direção à Avenida José Sarney, próxima ao Congresso Nacional. O cantor Chico César se apresentou no local, cantando quatro músicas para o público que acompanhava a mobilização.

VEJA MAIS

Belém

Na capital paraense, as manifestações seguiram o mesmo passo, com movimentos estudantis, políticos e demais pessoas contrárias a PEC tomando as ruas da cidade na manhã deste domingo. A Polícia Militar do Pará (PMPA), ainda não havia divulgado o balanço do número de manifestantes nas ruas, entretanto, as fotos e vídeos do ato mostrava um volume expressivo de pessoas. Em Belém, o ato começou por volta das 9h, na Praça da República.