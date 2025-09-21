Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

O Liberal
fonte

Atos contra PEC e anistia mobilizam pessoas em diferentes capitais (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Protestos contra a chamada PEC da Blindagem e contra o projeto que concede anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro mobilizaram manifestantes em diferentes regiões do Brasil neste domingo (21). As manifestações foram organizadas por movimentos de esquerda por meio das redes sociais e reuniram pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal, Teresina, Belém, Manaus, Cuiabá, Porto Alegre, Vitória, além de outras cidades do país.

O principal alvo das manifestações foi a PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana e agora em discussão no Senado. A proposta limita a possibilidade de abertura de processos penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF). Para opositores da medida, a aprovação da emenda representaria um retrocesso, pois resgataria uma regra já existente no passado, quando a instauração de processos dependia do aval do próprio Legislativo, o que, na prática, barrava as ações.

No Senado, a resistência à proposta vem ganhando força. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou em entrevista à GloboNews que pretende levar a matéria à próxima reunião do colegiado para “encerrar de vez essa discussão”. Ele chegou a classificar a PEC como “um murro na barriga e um tapa na cara do eleitor”, ressaltando que articula sua rejeição tanto na comissão quanto no plenário.

Além da PEC, os manifestantes também criticaram o andamento do projeto de lei que prevê a anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O tema voltou ao centro do debate político após a Câmara aprovar, na última quarta-feira (17), um requerimento de urgência que acelera a tramitação da proposta.

Principais Capitais

Na capital paulista, a concentração ocorreu em frente ao Masp, na Avenida Paulista, a partir das 14h. Os participantes exibiram cartazes, entoaram palavras de ordem contra a anistia e estenderam uma bandeira gigante do Brasil, em resposta ao bandeirão dos Estados Unidos mostrado por apoiadores de Jair Bolsonaro no mesmo local no 7 de setembro. O ato contou com falas dos deputados Guilherme Boulos (PSOL), Vicentinho (PT) e Tabata Amaral (PSB), além do padre Júlio Lancellotti. Segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo, que utiliza inteligência artificial para analisar imagens aéreas de drones, cerca de 42,4 mil pessoas participaram no auge da manifestação.

No Rio de Janeiro, o ponto de encontro foi a orla da Praia de Copacabana, onde os manifestantes gritaram frases como “sem anistia” e “Bolsonaro na prisão”. A mobilização teve forte participação de artistas. Maria Gadú abriu as apresentações musicais interpretando Como Nossos Pais, de Elis Regina. No fim da tarde, Caetano Veloso dividiu o palco com Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan, num dos momentos mais marcantes do ato. Também estiveram presentes os deputados Chico Alencar (PSOL), Henrique Vieira (PSOL), Glauber Braga (PSOL) e Jandira Feghali (PCdoB).

Em Brasília, a manifestação começou por volta das 10h, em frente ao Museu Nacional da República, na via S1. Pouco depois das 11h30, os participantes marcharam em direção à Avenida José Sarney, próxima ao Congresso Nacional. O cantor Chico César se apresentou no local, cantando quatro músicas para o público que acompanhava a mobilização.

VEJA MAIS

image Relator do 'PL da Dosimetria' vê manifestações como 'mais do mesmo'

image Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

image PT do Senado diz que PEC da Blindagem é atentado contra Constituição
Senadores da base do governo destacam que projeto cira "privilégios injustificáveis"

Belém

Na capital paraense, as manifestações seguiram o mesmo passo, com movimentos estudantis, políticos e demais pessoas contrárias a PEC tomando as ruas da cidade na manhã deste domingo. A Polícia Militar do Pará (PMPA), ainda não havia divulgado o balanço do número de manifestantes nas ruas, entretanto, as fotos e vídeos do ato mostrava um volume expressivo de pessoas. Em Belém, o ato começou por volta das 9h, na Praça da República.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Contra a PEC

Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

21.09.25 18h09

Relator do 'PL da Dosimetria' vê manifestações como 'mais do mesmo'

21.09.25 17h47

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

21.09.25 17h43

PEC da Blindagem

PT do Senado diz que PEC da Blindagem é atentado contra Constituição

Senadores da base do governo destacam que projeto cira "privilégios injustificáveis"

21.09.25 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda