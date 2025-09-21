Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

Estadão Conteúdo

A manifestação convocada pela esquerda contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado neste domingo, 21, reuniu 42,4 mil pessoal na Avenida Paulista, segundo cálculo do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common.

Segundo o monitor, o número é semelhante ao da manifestação pró-anistia de 7 de setembro de 2025, convocada pelo pastor Silas Malafaia, que reuniu 42,2 mil manifestantes. O ato marcou uma recuperação de parte da presença bolsonarista nas ruas após a imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em junho, em outra manifestação de apoio ao ex-presidente, apenas 12,4 mil pessoas compareceram à Paulista. O ato deste domingo superou a última manifestação da esquerda, que reuniu 8,8 mil pessoas, também no 7 de Setembro deste ano.

O levantamento do ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia tem margem de erro de 12% e apontou um público, no momento de pico, que ficou entre 37,3 mil e 47,5 mil participantes. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PEC DA BLINDAGEM/ANISTIA/MANIFESTAÇÕES/BRASIL/SÃO PAULO/PAULISTA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Contra a PEC

Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

21.09.25 18h09

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

21.09.25 17h43

PEC da Blindagem

PT do Senado diz que PEC da Blindagem é atentado contra Constituição

Senadores da base do governo destacam que projeto cira "privilégios injustificáveis"

21.09.25 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda