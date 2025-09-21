Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

Neste domingo (21), o ator Marco Nanini participou do protesto que ocorreu em Belém (PA), reunindo manifestantes contrários à chamada PEC da Blindagem e ao PL da Anistia. Na Praça da República, o artista se juntou à mobilização popular e participou ativamente do ato, soltando discursos e gritos como “sem anistia!”.

O protesto ocorreu nacionalmente como reação à aprovação da "PEC da Blindagem" — oficialmente PEC 3/21 —, que propõe que deputados e senadores só sejam processados ou investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se houver autorização prévia da maioria da Casa legislativa correspondente.

VEJA MAIS

Já o projeto de anistia em debate destina-se a perdoar condenados pelos atos anteriores e dos ataques realizados no dia 8 de janeiro de 2023, visando criar uma "convulsão social", que resultasse na criação de um Estado de sítio e, em seguida, manutenção do poder com militares e políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Brasil protesta

Os protestos contra essas propostas tomaram as ruas de pelo menos 33 cidades brasileiras, incluindo capitais como Salvador, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, São Luís e Belém. Em cada lugar, artistas, ativistas e cidadãos se reuniram para demonstrar oposição à blindagem parlamentar e à anistia.