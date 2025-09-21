Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

fonte

Nanini, presente em Belém para apresentar o espetáculo 'Traidor', não deixou de lado seu papel de cidadão no protesto. (Imagem: Reprodução/ Instagram)

Neste domingo (21), o ator Marco Nanini participou do protesto que ocorreu em Belém (PA), reunindo manifestantes contrários à chamada PEC da Blindagem e ao PL da Anistia. Na Praça da República, o artista se juntou à mobilização popular e participou ativamente do ato, soltando discursos e gritos como “sem anistia!”.

O protesto ocorreu nacionalmente como reação à aprovação da "PEC da Blindagem" — oficialmente PEC 3/21 —, que propõe que deputados e senadores só sejam processados ou investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se houver autorização prévia da maioria da Casa legislativa correspondente.

VEJA MAIS

image Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)
Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

image PT do Senado diz que PEC da Blindagem é atentado contra Constituição
Senadores da base do governo destacam que projeto cira "privilégios injustificáveis"

image Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém
Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

Já o projeto de anistia em debate destina-se a perdoar condenados pelos atos anteriores e dos ataques realizados no dia 8 de janeiro de 2023, visando criar uma "convulsão social", que resultasse na criação de um Estado de sítio e, em seguida, manutenção do poder com militares e políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Brasil protesta

Os protestos contra essas propostas tomaram as ruas de pelo menos 33 cidades brasileiras, incluindo capitais como Salvador, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, São Luís e Belém. Em cada lugar, artistas, ativistas e cidadãos se reuniram para demonstrar oposição à blindagem parlamentar e à anistia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marco nanini

PEC da blindagem

Protestos
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Conteúdo de Marca

Como funciona o sistema que leva energia a todos os cantos do Pará?

Equatorial explica como ocorre a geração e a distribuição de energia no Brasil e destaca os investimentos realizados para garantir qualidade no fornecimento

21.09.25 8h00

PESCADO

Exportações de pescado do Pará somam US$ 47 milhões até agosto

Peixes como pargo lideram exportações; Estados Unidos, Hong Kong e China são os principais destinos do pescado paraense.

21.09.25 6h15

CÍRIO

Jovens participam de formação para conduzir Carros de Promessas

Formação espiritual ocorreu na tarde deste sábado (20), na Casa de Plácido

20.09.25 18h19

PREVENÇÃO

Defesa Civil testa alerta de desastres naturais em celulares no Pará

Novo sistema denominado Defesa Civil Alerta foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

20.09.25 16h18

MAIS LIDAS EM PARÁ

PREVENÇÃO

Defesa Civil testa alerta de desastres naturais em celulares no Pará

Novo sistema denominado Defesa Civil Alerta foi testado neste sábado (20), por volta das 16h

20.09.25 16h18

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

Educação Indígena

Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Educação Escolar Indígena é assinado pelo Governo

Iniciativa histórica assegura ensino bilíngue e valorização dos saberes tradicionais; proposta segue para análise da Alepa

19.09.25 23h53

DICA DE LAZER

Barcarena: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para o final de semana paraense é Barcarena; saiba os detalhes de como ir

27.05.22 8h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda