Bolsonaro recebe cúpula do PL para tratar da indicação à Presidência do Senado

Na manhã desta quinta-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com os líderes do seu partido, o PL. No encontro foram discutidos os nomes dos indicados para seguir na corrida à Presidência do Senado. As informações são da CNN Brasil.

Participaram da reunião o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e os senadores Carlos Portinho (RJ), Wellington Fagundes (MT), Eduardo Gomes (TO), Flávio Bolsonaro (RJ), além do senador eleito Rogério Marinho (RN).

De acordo com Fagundes, a reunião foi feita de forma bem rápida e estratégica para definir os nomes que podem ser apoiados pelo partido. Ele confirmou que o nome de Rogério Marinho é um dos mais cotados para disputar à liderança do Senado com até então, o único adversário, o atual presidente da Casa Alta, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

VEJA MAIS

O senador Carlos Portinho, líder da legenda, explicou que a candidatura só será oficializada na próxima quarta-feira (7), após reunião com a bancada do partido. “A reunião foi para continuar a tratar sobre o nome para concorrer a liderança do Senado. Estamos perto de bater o martelo, que provavelmente acontecerá na próxima quarta-feira, em uma reunião com toda bancada do Partido Liberal”, disse.

Integrantes do partido vêm se reunindo desde esta quarta-feira (30) para tratar exclusivamente do tema. Parlamentares do PL se encontraram em um almoço ontem e em um jantar na noite de terça-feira em Brasília.

Agora, eles trabalham para aparar arestas e bater o martelo sobre o nome de Rogério Marinho para ocupar a principal cadeira no Senado. Eleito pelo Rio Grande do Norte, Marinho foi deputado federal e ministro do Desenvolvimento Regional no Governo Bolsonaro.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).