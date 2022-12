Eleição no Senado deve ter disputa entre Pacheco e Marinho

O senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, deve lançar sua candidatura à presidente do Senado na próxima quarta-feira (07). O ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo de Jair Bolsonaro (PL), terá apoio de todos os aliados do atual chefe do Executivo. As informações são do portal 360.

O adversário de Marinho e, até então, o único, será o atual presidente da Casa Alta, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pacheco está apalavrado com o PT e apoiadores do futuro governo Lula. Tem como principal cabo eleitoral o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que planeja retornar ao cargo em 2025.

O Senado tem 81 senadores e para que um dos candidatos seja eleito é preciso que um deles tenha, no mínimo, 41 votos a seu favor. As eleições no Congresso estão marcadas para 1º de fevereiro de 2023.

Já na Câmara dos Deputados, o cenário está pacificado com a possível reeleição de Arthur Lira (PP-AL), até agora sem nenhum adversário viável.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).