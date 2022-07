Pacheco decide instalar CPI do MEC, mas após as eleições

Deve sair ainda nesta semana a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de criar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Ministério da Educação (MEC), a CPI do MEC. A decisão veio após reunião com líderes da Casa. A maioria conseguiu pressionar Pacheco e abrir o processo somente após as eleições, mas a oposição ameaça ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para instalar a apuração sobre o gabinete paralelo de pastores que se instalou no MEC. As informações são da Agência Estado.

O presidente do Senado se comprometeu a ler o requerimento de criação da CPI até o fim desta semana durante sessão do Senado. Após essa etapa, os senadores que assinaram o pedido de criação da comissão terão até a meia-noite do dia da leitura para retirar as assinaturas se assim quiserem. O autor do pedido de instalação da comissão, senador Randolfe Rodrigues, disse que vai acionar o Supremo se o presidente da Casa não ler o documento até esta quarta-feira (6).