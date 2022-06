Senadores apresentam requerimento para abertura da CPI do MEC

Após coletar as 28 assinaturas necessárias, senadores da oposição protocolaram o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades cometidas no Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira. A ideia de criação da CPI do MEC surgiu em meios às denúncia da existência de um ‘gabinete paralelo’ no órgão, mas ganharam força com a prisão do ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, na semana passada.

Em suas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), líder da oposição no Senado, informou que a decisão foi tomada "diante de várias denúncias de corrupção, desvios de recursos e interferências do Governo Federal no Ministério da Educação, que têm causado diversos prejuízos à população brasileira".



Ele afirma ainda que todos os pré-requisitos para a instalação da CPI do MEC estão presentes. "A CPI dará à Polícia Federal e ao Ministério Público a tranquilidade de fazer a investigação sem nenhum tipo de interferência política! Vamos passar a limpo todas a corrupção desse governo e proteger o dinheiro público!".

