Senador Randolfe Rodrigues afirma ter recolhido assinaturas suficientes para abertura da CPI do MEC

Randolfe Rodrigues (REDE), líder da oposição no Senado Federal, afirma ter conseguido coletar o número suficiente de assinaturas para abertura da CPI do MEC. Segundo o senador, as 27 assinaturas necessárias já foram conquistadas, mas pretende conseguir mais três até a próxima terça-feira, para se proteger contra eventuais retiradas de apoio por pressão da base do governo de Jair Bolsonaro.

Ele é o autor do pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende investigar esquemas de corrupção no ministério. O ex-ministro Milton Ribeiro, por exemplo, chegou a ser preso ontem pela Polícia Federal, mas foi libertado pelo desembargador Ney Bello, do TRF1.

O senador conta que os outros três senadores em que buscará apoio são Otto Alencar (PSD-BA), Marcelo Castro (MDB-PI) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Ele afirma que os senadores que já assinaram não irão recuar, mas que o prazo que se estende até a semana que vem vai permitir que outros parlamentares deem força ao requerimento.

Confira quais senadores já assinaram pela abertura da CPI do MEC:

Randolfe Rodrigues (Rede-AP);

Paulo Paim (PT-RS);

Humberto Costa (PT-PE);

Fabiano Contarato (PT-ES);

Jorge Kajuru (Podemos-GO);

Zenaide Maia (Pros-RN);

Paulo Rocha (PT-PA);

Omar Aziz (PSD-AM);

Rogério Carvalho (PT-SE);

Reguffe (União Brasil-DF);

Leila Barros (PDT-DF);

Jean Paul Prates (PT-RN);

Jaques Wagner (PT-BA);

Eliziane Gama (Cidadania-MA);

Mara Gabrilli (PSDB-SP);

Nilda Gondim (MDB-PB);

Veneziano Vital do Rego (MDB-PB);

José Serra (PSDB-SP);

Eduardo Braga (MDB-AM);

Tasso Jereissati (PSDB-CE);

Cid Gomes (PDT-CE);

Alessandro Vieira (PSDB-SE);

Dario Berger (PSB-SC);

Simone Tebet (MDB-MS);

Soraya Thronicke (União Brasil-MS);

Rafael Tenório (MDB-AL);

Giordano (MDB-SP).

Senador pode se afastar de coordenação da campanha de Lula

Com a abertura da CPI, o senador acredita que precisará se afastar da coordenação da campanha para presidente de Lula. Segundo o senador afirmou nesta quinta-feira (23), a sua participação seria “incompatível” nas duas frentes. O senador também avalia não fazer parte do colegiado da comissão, mesmo sendo ele o autor do requerimento de instalação.

