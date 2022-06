Desembargador que mandou soltar Milton Ribeiro é candidato a vaga no STJ

O magistrado que deu a ordem para soltar Milton Ribeiro e outros investigadores dentro da operação Operação Acesso Pago está na lista de indicados para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ney Bello é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e disputa a vaga na Corte Superior com os desembargadores Messod Azulay Neto, Paulo Sérgio Domingues e Fernando Quadros, que completam a lista de candidatos. ​

Os ministros do STJ são escolhidos e nomeados pelo Presidente da República, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio tribunal. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, do Jornal O Globo, Ney Bello é favorito para assumir uma das vagas abertas na Corte. A nomeação dele é defendida por Gilmar Mendes e tem a simpatia do chefe do Executivo, mas enfrenta a resistência do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Acredita-se que o nome dele ganhou ainda mais força após a decisão de soltura de Ribeiro. "Agora ele ficou ainda mais favorito. Uma vaga já é do Ney”, declarou um dos quatro candidatos ao STJ.

Além de Ribeiro, o desembargador concedeu o habeas corpus para soltar os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, investigados por esquema de corrupção no Ministério da Educação.