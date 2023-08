Bolsonaro recebe alta e deixa hospital após exames para realização de três cirurgias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta na tarde desta quinta-feira, 24, após ter se submetido a exames no hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo. A internação ocorreu na quarta-feira para realizar preparativos relacionados a três cirurgias agendadas para o mês de setembro. O ex-presidente saiu do hospital de carro por volta das 15h, optando por não interagir com os meios de comunicação. Coincidentemente, esse também foi o dia em que seu filho, Jair Renan, foi alvo de ações da Polícia Federal.

Com a liberação médica, Bolsonaro tem a intenção de se dirigir a Barretos, município do interior de São Paulo, onde será homenageado pela Câmara Municipal com o título de cidadão honorário durante a celebração tradicional conhecida como festa do peão, um evento de grande relevância para a localidade. A cerimônia de homenagem está programada para ocorrer na sexta-feira, 25.

Por quantos procedimentos passou Jair Bolsonaro desde 2018?

O ex-presidente já passou por cinco procedimentos cirúrgicos desde que sofreu um ataque com faca em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018. A mais recente intervenção ocorreu nos Estados Unidos, no mês de janeiro. No dia 9 desse mesmo mês, após os incidentes de invasão e vandalismo nas sedes dos Três Poderes por parte de seus apoiadores em Brasília, Bolsonaro apresentou desconfortos abdominais, sendo necessário tratar uma aderência em uma hérnia incisional.

Anteriormente, o ex-presidente havia sido submetido a uma cirurgia em São Paulo, em setembro de 2019, marcando o aniversário de um ano após o atentado. As outras três cirurgias foram realizadas nos dias imediatamente subsequentes ao ataque, na Santa Casa de Juiz de Fora, e posteriormente no Hospital Israelita Albert Einstein.