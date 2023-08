Advogado de Jair Renan Bolsonaro fala sobre operação contra filho do ex-presidente: 'ficou surpreso'

O advogado Admar Gonzaga, que representa Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), falou ao blog da Andréia Sadi, do G1 Nacional, sobre a operação da Polícia Civil do Distrito Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira (24). Um dos alvos, Jair Renan ficou surpreso com a ação policial, de acordo com o advogado.

"Levaram HD, levaram celular dele e um papel com rabisco do Jair Renan (em) que ele esta vendo quociente eleitoral em Balneário Camboriú", relatou Gonzaga. Ainda segundo o advogado, não houve apreensão de armas.

A operação Nexum, conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor), investiga grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão.

Além de Jair Renan, alvo de busca e apreensão, a operação mira outros dois investigados: Maciel Carvalho, amigo e instrutor de tiro do filho do ex-presidente, e uma terceira pessoa ainda não identificada.