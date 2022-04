'Filho 04' do presidente Bolsonaro, Jair Renan deve depor na Polícia Federal nesta quinta-feira

A Polícia Federal espera ouvir hoje Jair Renan Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O depoimento dele, que chegou a ser programado para dezembro do ano passado, mas teve que ser adiado após ele alegar problemas de saúde, foi reagendado para a tarde desta quinta-feira (7) e deve ocorrer na superintendência regional da PF no Distrito Federal. As informações da CNN.

Conhecido como filho “04” do presidente da República Jair Bolsonaro, Renan é investimento por, supostamente, enquanto empreendedor, ter atuado para beneficiar um grupo empresarial para construção de casas populares, através de reuniões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Em troca, teria recebido um carro elétrico no valor de R$ 90 mil. O veículo foi dado ao seu amigo, o personal trainer Allan Lucena, e devolvido após o início das investigações.

O inquérito foi aberto em março de 2021.