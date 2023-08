Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado em hospital de São Paulo

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta quarta-feira (23). Ele está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob os cuidados do seu médico pessoal Antônio Macedo, renomado cirurgião que ficou mais conhecido depois que operou Bolsonaro, após o incidente da facada, ocorrido em setembro de 2018, durante a campanha presidencial.

Ele também está sob os cuidados do médico Maurício Wajgarten, pai do advogado Fábio Wajgarten. Em suas redes sociais, o advogado informou que o ex-presidente foi internado para exames de rotina, que têm como objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. "Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", escreveu.

Bolsonaro realizou uma harmonização orofacial - procedimento feito na face e na boca - em uma clínica de Goiânia, na semana passada. O dentista Rildo Lasmar divulgou fotos e vídeos do resultado e informou não houve complicações.