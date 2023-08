Neto de Bolsonaro se chamará Henrique Jair, em homenagem ao ex-presidente

EXCLUSIVA

Mauro Vieira: 'Helder entendeu que Pará pode ocupar espaço no debate global sobre sustentabilidade'

Em entrevista exclusiva para O Liberal, o ministro das Relações Exteriores do Brasil também fez críticas ao antigo governo, que acusou de devastar Amazônia e bloquear relação com os países da região. Entre outros assuntos, Vieira também falou sobre a relação comercial do Brasil com países como China e Estados Unidos.