R70: 'Sei dos riscos que corro em solo brasileiro', diz Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Viagens já contratadas

A agência de viagens 123 Milhas anunciou que irá suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional.



Loteria instantânea

Rita Serrano, presidente da Caixa, afirmou que o banco deve voltar a veicular as “raspadinhas” no segundo semestre.

JAIR BOLSONARO, ex-presidente da República (J. Bosco/O Liberal)





"Sei dos riscos que corro em solo brasileiro.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, sobre investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal que têm como alvos pessoas próximas a ele.

LIMPEZA

SUSPENSA



A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém enviou, na semana passada, comunicado às prestadoras de serviço de limpeza da cidade determinando que estas paralisem, por tempo indeterminado, os trabalhos de varrição, capinação e desobstrução de canais de toda a capital paraense. O documento, ao qual a coluna teve acesso, é assinado pelo diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, engenheiro Pedro Piqueira Diniz. Nele, o gestor afirma que a medida foi tomada em razão de as empresas não possuírem caçambas para a retirada da produção (resíduos) advinda dos serviços, o que estaria provocando “sérios prejuízos à administração, à estética da cidade e até mesmo à saúde pública”, em face do acúmulo do material.



AGRAVAMENTO



A medida tomada pela Secretaria de Saneamento colocou mais lenha na fogueira dos problemas enfrentados hoje pela Prefeitura de Belém em relação à limpeza e à gestão dos resíduos na capital. As empresas responsáveis pelo serviço acusam o município de estar em atraso com os pagamentos há cerca de cinco meses. Também informam que a suspensão do trabalho vai resultar em demissões, além de ter impacto sobre a limpeza da cidade.



SUSPENSÃO



A prefeitura tenta concluir uma licitação para gestão dos resíduos na capital a partir de 31 de agosto, mas o certame está suspenso por decisão judicial expedida pela desembargadora Rosileide Cunha. O contrato alvo da licitação tem prazo de vigência de 30 anos e pode chegar a R$ 1 bilhão.

MINERAÇÃO

RECICLAGEM

As empresas do setor mineral estão aumentando o reaproveitamento de materiais em suas plantas. É o que revela uma pesquisa que será apresentada este mês, em Belém, na Exposibram.



AVANÇOS



O estudo indica que 75% das mineradoras conquistaram avanços quanto à destinação de resíduos não minerais para a reciclagem, reprocessamento ou reuso. Das que registraram avanços, 50% apresentaram evolução no indicador de reciclagem sobre geração total de resíduos não minerais superior ou igual a 20%.



AUMENTO



O estudo aponta ainda que o setor tem alto índice de reciclagem de resíduos não minerais e prevê, como meta, o aumento de 30% do índice de reciclagem sobre a geração total destes resíduos. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e Consultoria Falconi junto a 51 médias e grandes mineradoras.

FORÇA

ATUAÇÃO



O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou na sexta-feira, no Diário Oficial da União, portaria que autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) nos municípios de Tomé-Açu e Acará. O local de divisa entre os dois municípios abriga a Terra Indígena Turé-Mariquita, menor território demarcado no país, com 147 hectares, além das comunidades quilombolas Alto Acará e Nova Betel e do povo Turiwara, na comunidade Ramal Braço Grande, que ainda não foi demarcada.

CULTURA

DEBATE



O Ministério da Cultura realiza na terça-feira (22), em Belém, a nova rodada dos Encontros Regionais “Cultura e Educação - Aprender para Construir”. O evento será no Teatro Gasômetro, às 9h, e contará com a participação do secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba, e da diretora de Educação e Formação Artística, Naine Terena, além da secretária de Estado de Cultura do Pará, Ursula Vidal, e de representantes dos ministérios da Educação (MEC) e do Esporte (Mesp). A primeira rodada do evento foi realizada em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso.

TRANSAMAZÔNICA

PROMESSA



O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula III incluiu mais uma vez a proposta de concluir o asfaltamento da rodovia Transamazônica, a BR-230, em território paraense. A Transamazônica foi inaugurada no início dos anos 1970, mas continua sendo uma fábrica de atoleiros nos invernos amazônicos.

Em Poucas Linhas

► A Porte Engenharia inaugura amanhã a Escola João Paulo II, na rodovia Arthur Bernardes, bairro da Pratinha.



► A unidade foi construída e equipada pela empresa e será doada à Prefeitura de Belém.



► Estão confirmadas para o próximo dia 26 as convenções municipais da Federação PSBD/Cidadania nos municípios de Garrafão do Norte e Capitão Poço. No primeiro o partido ficará sob o comando do empresário Gilberto da Serraria, que volta a disputar a prefeitura.



► Já em Capitão Poço, quem assumirá o comando da legenda tucana será o deputado estadual Erick Monteiro, conforme antecipado pela coluna. Por sinal, Erick já fez a mudança do seu título eleitoral para a cidade, onde iniciou sua trajetória política. O presidente estadual do PSDB, ex-deputado federal Nilson Pinto, confirmou presença nos dois eventos.



► O governador Helder Barbalho confirmou presença nos eventos Brazil Climate Summit 2023, Climate Week e Global Citizen, em setembro, em Nova York.



► O Brazil Climate Summit vai reunir mais de 500 pessoas — “criteriosamente convidadas”, segundo os organizadores — na Universidade Columbia, nos dias 13 e 14 de setembro, três dias antes da abertura da Climate Week na cidade.



► O Instituto de Terras do Pará fez ontem a entrega de 105 títulos individuais de terras no município de São Miguel do Guamá. Foram contempladas famílias das comunidades de Carrapatinho, Acari, Acaripeteua, Suassuí, Santana do Urucuri e Serraria Boa Vista.



► A Vale inaugura, no próximo dia 23, o seu novo Centro de Excelência em Gestão na capital paraense. O espaço vai reunir atividades-chave para a gestão da empresa, incluindo atividades corporativas nas áreas de finanças, compras e recursos humanos.



► O primeiro dia do I Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde, nesta sexta-feira (18), em Belém, foi marcado por palestras, rodas de conversa e trocas de conhecimento entre os participantes. A expectativa é que mais de 1,5 mil alunos e profissionais da área da saúde participem do congresso, que termina hoje.