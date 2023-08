Hacker Delgatti volta a depor na PF nesta sexta (18) após prestar declarações na CPI

Nesta sexta-feira (18), o hacker Walter Delgatti Neto volta à Polícia Federal (PF), em Brasília, para prestar novo depoimento sobre inquérito que investiga a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em janeiro deste ano.

A PF quer ouvi-lo para esclarecer dúvidas sobre pagamento no valor de R$ 40 mil que ele disse ter recebido da deputada Carla Zambelli (PL-SP) para atacar o Judiciário. A PF suspeita que o montante é superior ao que foi pago. O hacker afirma que recebeu R$ 13,5 mil em depósitos bancários e que o restante foi entregue em dinheiro vivo. Delgatti diz que supostamente recebeu os pagamentos em espécie e apresentou extratos de sua conta bancária com os depósitos, feitos por ele próprio, nos dias seguintes aos repasses.

Em depoimento realizado na última quarta-feira (16) à PF, Delgatti entregou aos investigadores uma mensagem de áudio em que uma mulher diz que está ocupada porque está trabalhando na campanha eleitoral, mas que em seguida vai procurá-lo para acertar um pagamento. O hacker disse à PF que o áudio foi enviado a ele por uma assessora de Zambelli e mostra que, desde a campanha eleitoral de 2022, ele recebe mensagens da parlamentar. A polícia vai investigar quem é a dona da voz na mensagem.

Na última quinta-feira (17), Delgatti foi ouvido na CPI do 8 de Janeiro, no Congresso, e reiterou que invadiu o sistema do CNJ a mando de Zambelli, que nega a acusação. No depoimento à CPI, ele foi além do que já havia dito à PF e relatou ter participado de uma suposta trama golpista que teria o envolvimento de Jair Bolsonaro. O ex-presidente nega qualquer irregularidade.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).