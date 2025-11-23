Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro poderá receber visitas dos filhos na PF, decide Moraes

Carlos, Flávio e Jair Renan poderão visitar o ex-presidente em horários separados, com permanência limitada a 30 minutos

Hannah Franco
fonte

Carlos, Flávio e Jair Renan poderão visitar Bolsonaro na PF (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes autorizou as visitas dos filhos de Jair Bolsonaro ao ex-presidente, que permanece detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. As decisões foram publicadas na noite deste domingo (23) e definem dias, horários e tempo máximo para cada encontro.

Segundo o documento, na terça-feira (25), entre 9h e 11h, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro poderão visitar o pai por até trinta minutos cada, sempre de forma separada. Na quinta-feira (27), no mesmo intervalo de horário, será a vez de Jair Renan Bolsonaro, também com permanência limitada a trinta minutos.

Ainda neste domingo (23), Michelle Bolsonaro esteve na sede da PF para visitar o marido. Foi o primeiro encontro desde a prisão ocorrida na manhã de sábado (22), após a violação da tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro segue em prisão preventiva. A PF apontou risco de fuga e tentativa de usar uma aglomeração de apoiadores, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, para dificultar a fiscalização das medidas cautelares.

A autorização estabelece que os filhos não podem se encontrar no interior da PF durante o procedimento. O cronograma definido por Moraes ficou assim:

  • Terça-feira (25) — das 9h às 11h, até 30 minutos cada: Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, em horários distintos;
  • Quinta-feira (27) — das 9h às 11h, até 30 minutos: Jair Renan Valle Bolsonaro.

Bolsonaro está custodiado em uma sala especial na PF, espaço reservado para autoridades.

