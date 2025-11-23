Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Menções nas redes à prisão preventiva de Bolsonaro superam as de julgamento, diz Quaest

Estadão Conteúdo

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada no último sábado, 22, lidera uma lista com alguns dos principais acontecimentos políticos do Brasil no ano, segundo informações da Quaest Pesquisa e Consultoria, empresa de inteligência de dados que divulga pesquisas sobre monitoramento de redes sociais.

A Quaest indica que foram feitas 448 mil menções ao tema da prisão preventiva de Jair Bolsonaro no período, partindo de 128 mil autores, atingindo um "público estimado em 116 milhões de contas".

42% delas teriam sido feitas com teor negativo à prisão, ou seja, favoráveis a Bolsonaro neste contexto, e 35% com teor positivo à prisão, ou seja, desfavoráveis a Bolsonaro. O levantamento foi feito até as 14h, antes portanto da divulgação do vídeo em que Bolsonaro confessa que danificou tornozeleira eletrônica com um "ferro quente".

Prisão preventiva de Bolsonaro lidera menções/hora em 2025, diz Quaest O estudo coloca a prisão preventiva de Bolsonaro como líder em menções feitas por hora em um comparativo com outros momentos marcantes do noticiário brasileiro no ano, levando em conta apenas o período de oito horas entre as 6h e as 14h do último sábado, 22.

Na segunda colocação vem parte do 1º dia de julgamento de Bolsonaro pelo STF, em 2 de setembro. Na ocasião, houve duas sessões, a primeira que estava marcada das 9h às 12h, e a outra das 14h às 19h. Uma medição feita às 16h30, antes do fim da segunda sessão, mas englobando o período desde a 0h daquele dia, indicou 44 mil menções ao tema por hora.

Segundo a Quaest, a megaoperação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, que resultou na morte de 122 pessoas, incluindo cinco policiais teve repercussão menor. Uma medição feita às 12h do dia seguinte ao início das operações considerou uma média de 37 menções por hora, englobando o período de 36 horas.

Confira abaixo a tabela divulgada pela Quaest. O número inicial refere-se às menções/hora, e o número entre parênteses ao número total equivalente ao período mencionado pelo Quaest.

56 mil - "Prisão Preventiva de Bolsonaro" (448 mil nas oito horas entre 6h e 14h do dia 22 de novembro) 44 mil - "Julgamento Bolsonaro" (726 mil nas primeiras 16h30 do dia 2 de setembro) 37 mil - "Megaoperação RJ" (1,332 milhões nas 36 horas entre 28 de outubro e as 12h de 29 de outubro) 31 mil - "Aplicação Lei Magnitsky" (2,79 milhões nas 90 horas entre o dia 28 de julho e as 18h do dia 1.º de agosto) 24 mil - "PEC da Blindagem" (1,56 milhão nas 65 horas entre 16 de setembro e as 17h do dia 19 de setembro) 17 mil - "Disputa Governo-Congresso" (5,712 milhões nos 14 dias entre 24 de junho e 8 de julho) 5,5 mil - "Felca - Adultização" (924 mil nos sete dias entre 6 e 13 de agosto)

A metodologia é descrita apenas de maneira breve e sem maiores detalhes, da seguinte forma: "Social Listening: As menções sobre o assunto de interesse foram coletadas das principais redes sociais (Twitter X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, TikTok, Bluesky e YouTube) e site de notícias por API própria da Quaest utilizando operadores booleanos com buscas de palavras chaves relacionadas ao assunto". Entre as fontes dos dados, além das plataformas já citadas, constam também Wikipédia e Google.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/PESQUISA QUAEST/MENÇÕES/REDES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda