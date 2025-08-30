Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro pode ser condenado a quantos anos de prisão? Veja detalhes do julgamento

Ex-presidente começa a ser julgado no STF por tentativa de golpe após as eleições de 2022; caso envolve mais 7 ex-integrantes do governo

Hannah Franco
fonte

Quantos anos Bolsonaro pode pegar se for condenado? Confira os crimes atribuídos ao ex-presidente. (Foto: Evaristo/Sa (AFP))

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado a partir da próxima terça-feira (2/9) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele responde por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e à tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

➡️ Saiba quantos anos de prisão Bolsonaro pode pegar e os detalhes do processo criminal que pode se tornar um dos mais importantes da história política recente do Brasil.

VEJA MAIS

image Moraes determina monitoramento reforçado na residência de Bolsonaro e vistorias em veículos
A decisão de Moraes veio após a Polícia Federal (PF) solicitar a presença de agentes dentro da casa de Bolsonaro 24 horas por dia

image Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar

Por que Bolsonaro está sendo julgado?

O julgamento de Bolsonaro é resultado de uma ação penal movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa o ex-presidente de liderar uma organização criminosa com o objetivo de subverter a ordem democrática. O processo reúne provas documentais, digitais e testemunhais que, segundo a PGR, indicam tentativas concretas de abolição do Estado Democrático de Direito.

Além das declarações públicas questionando as urnas eletrônicas, o caso inclui evidências como minutas golpistas, planos de atuação com militares, e articulações para desacreditar o sistema eleitoral.

Quantos anos de prisão Bolsonaro pode pegar?

Se o STF aplicar as penas máximas previstas no Código Penal para cada crime, Jair Bolsonaro poderá ser condenado a até 43 anos de prisão. Caso sejam aplicadas apenas as penas mínimas, a sentença pode ser de 12 anos e 6 meses.

No entanto, o tempo final de prisão dependerá de fatores como:

  • Agravantes e atenuantes individuais
  • Participação no núcleo de liderança
  • Relevância das provas contra cada réu
  • Votos dos ministros durante o julgamento

Quais crimes são atribuídos a Bolsonaro?

Segundo a PGR, Bolsonaro e outros sete réus devem responder pelos seguintes crimes:

  • Organização criminosa armada
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Tentativa de golpe de Estado
  • Dano qualificado
  • Deterioração de patrimônio tombado

As penas previstas para esses crimes, somadas, podem variar entre 12 anos e 6 meses até 43 anos de prisão, dependendo da dosimetria aplicada pelos ministros do STF.

Quem vai julgar o ex-presidente?

O julgamento será feito pela Primeira Turma do STF, formada por cinco ministros:

  • Alexandre de Moraes (relator)
  • Cristiano Zanin
  • Luiz Fux
  • Flávio Dino
  • Cármen Lúcia

O relator, ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a votar e sugerir a dosimetria da pena. Os demais ministros podem acompanhar ou divergir, votando por penas diferentes.

Quem mais está sendo julgado com Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, a ação penal envolve outros sete ex-integrantes do governo federal:

  • Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin)
  • Almir Garnier (ex-comandante da Marinha)
  • Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)
  • Augusto Heleno (ex-ministro do GSI)
  • Mauro Cid (ex-ajudante de ordens)
  • Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa)
  • Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil)

Todos são acusados de participar da trama golpista e responderão pelos mesmos crimes atribuídos a Bolsonaro.

Quais provas sustentam as acusações?

Entre os principais elementos apresentados pela PGR estão:

  • Lives e reuniões com ataques sem provas ao sistema eleitoral;
  • Minutas de decretos golpistas apreendidas em residências de aliados;
  • Planos como o "Punhal Verde Amarelo", impressos no Planalto;
  • Mensagens que mostram tentativas de uso da Polícia Rodoviária Federal para interferir nas eleições;
  • Convocação do Alto Comando do Exército para discutir medidas contra a posse de Lula;
  • Participação direta ou indireta nos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023.

Durante a fase de interrogatórios, todos os réus, incluindo Bolsonaro, negaram envolvimento em qualquer tentativa de golpe. Alegam que não houve plano concreto para impedir a posse de Lula e que a denúncia da PGR seria injusta.

