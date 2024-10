Bolsonaro e Michelle estarão no Pará na próxima quarta-feira (16.10)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estarão no Pará, na próxima quarta-feira (16.10) para participar de um ato político. Os dois desembarcam em Santarém, onde participam de evento em apoio à candidatura de JK do Povão, que concorre à Prefeitura da cidade no segundo turno das eleições 2024.

A informação foi confirmada por políticos paraenses do PL nas redes sociais. Em um dos vídeos publicados, JK do Povão anuncia a visita de Bolsonaro ao Pará ao lado dos deputados federais Delegado Caveira e Eder Mauro e do deputado estadual Rogério Barra. Na gravação, o candidato a prefeito de Santarém agradece Eder Mauro, que também disputa o segundo turno nas eleições 2024, como candidato à Prefeitura de Belém.

Segundo JK do Povão, Mauro abriu mão da data disponível na agenda de Bolsonaro e Michelle para passar pela capital paraense, para que os dois pudessem ir a Santarém participar da manifestação política.

Em suas redes sociais, o político que tenta chegar ao cargo de prefeito de Santarém anunciou uma carreata e comício com a presença do casal Bolsonaro, mas o trajeto e local ainda não foram confirmados. “É na próxima quarta-feira (16.10), o maior evento político e democrático que entrará para a história de Santarém”, escreveu.