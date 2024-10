Jair Renan Bolsonaro é eleito vereador mais votado de Balneário Camboriú

Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleito para seu primeiro mandato como vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Novato na política e candidato pelo Partido Liberal (PL), ele conquistou 3.033 votos, tornando-se o vereador mais votado da cidade.

A eleição de Jair Renan foi marcada por uma liderança consistente durante toda a apuração, com o segundo colocado, Victor Forte, também do PL, obtendo 2.888 votos. Mesmo sem doações diretas de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que priorizou a campanha de seu filho Carlos Bolsonaro, o PL investiu R$ 135 mil na campanha de Jair Renan.

VEJA MAIS:

Essa foi a estreia do caçula do ex-presidente na política. Os outros dois filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Flávio Bolsonaro seguem a carreira na política. Carlos Bolsonaro (PL), que é vereador no Rio de Janeiro desde 2001, foi reeleito nas eleições municipais de 2024 com mais de 130 mil votos.