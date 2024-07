Jair Renan Bolsonaro faz publicação homofóbica citando Eduardo Leite

Jair Renan, o filho “04” de Jair Bolsonaro (PL), fez uma publicação no Instagram de cunho homofóbico, citando indiretamente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que já assumiu publicamente ser homossexual.

Jair Renan escreveu que o governador de Santa Catarina “'dá fuzil e segurança', enquanto 'o vizinho dá outra coisa'”.

A publicação do filho de Bolsonaro enaltecia o governador catarinense Jorginho Mello (PL). “Santa Catarina segue sendo o estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa”, escreveu.

Renan trabalhava no gabinete do senador Jorge Seif (PL), mas saiu do cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú (SC). Caso eleito, com 26 anos, ele será o quarto filho de Bolsonaro a ingressar na política.

A postagem não é a primeira polêmica do período de pré-candidatura. O próprio pai, Jair Bolsonaro, deu uma bronca no filho mais novo por ter insinuado que os moradores do Rio de Janeiro são desonestos.

Jair Renan atacou o berço político da família ao dizer que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina por causa do “povo honesto”.

“Sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá”, afirmou o influenciador digital em março, se dizendo “catarinense por opção".