Sem citar Belém, Bolsonaro expressa confiança no avanço do PL em diversas capitais

O ex-presidente Jair Bolsonaro votou, na manhã deste domingo (6), na Vila Militar, zona Oeste do Rio de Janeiro, para o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Na chegada, vários apoiadores "tietaram" o ex-presidente.

Após deixar a seção eleitoral, Bolsonaro falou com a imprensa sobre as expectativas de seu partido, o PL, e o cenário no Rio de Janeiro, onde Alexandre Ramagem, seu candidato, busca uma vaga no segundo turno contra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD).

Bolsonaro expressou confiança no avanço do PL em diversas capitais. “Nós vamos para o segundo turno em Manaus, Cuiabá, Fortaleza", afirmou.

No caso do Rio de Janeiro, onde é grande a vantagem do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), Bolsonaro disse esperar apenas "que o presídio não comemore nada hoje no tocante a Eduardo Paes, Paes é PT, e PT....", insinuou o ex-presidente.

Segundo ele, o PL era uma "geleia" antes de ele entrar no partido e agora deve fazer prefeituras em várias capitais, citando Campo Grande e Porto Alegre.

"O PL tomou bastante forma. Está se materializando. O relacionamento com o Valdemar (da Costa Neto, presidente do PL) é excelente, só não posso conversar com ele, né?", disse, referindo-se à proibição do contato entre os dois políticos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).