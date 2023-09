Bolsonaro diz que voltar à Presidência não é prioridade

Durante entrevista à Folha de S.Paulo publicada nesta quarta-feira (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que “não é sua prioridade” voltar à Presidência. “Eu não penso nisso. Não é prioridade minha. Mas nós criamos sementes pelo Brasil”, disse Bolsonaro, que está inelegível até 2030 após ser condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político na reunião com embaixadores em que criticou as urnas.

Bolsonaro afirmou que é “muito difícil” um eventual retorno à Presidência da República, mas, caso aconteça, ele “saberá como se conduzir melhor, sem a inexperiência” que teve no início do mandato, em 2019. Em agosto deste ano, a defesa de Bolsonaro recorreu contra a decisão do TSE que declarou a inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. O recurso foi apresentado ao próprio TSE, depois de a Corte publicar o chamado acórdão (texto consolidado da decisão dos ministros).

Sobre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro disse que o político “é uma excelente pessoa, mas que gosta de responder a tudo, e às vezes dá uma extrapolada”. A resposta foi uma referência à fala de Valdemar sobre decisões contra Bolsonaro terem um “efeito bumerangue”.Segundo Bolsonaro, as decisões desfavoráveis que recebeu na Justiça desde que saiu da Presidência são “para ir no fígado” dele e de sua influência.“Agora, o que eu vejo nisso tudo aí? Tem certas pessoas, na República, que, de acordo com o poder [que têm], parece que são imortais ou que vão viver mil anos. Não existe pensar ‘será que teve alguma coisa [feita por Bolsonaro] contra a vontade, vamos relevar?’. Não. A ideia simplesmente é ir no fígado. Se eu estivesse morto politicamente, não seria assim. A pressão é enorme porque eu represento alguma coisa ainda para o nosso Brasil”, declarou.