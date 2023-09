Bolsonaro posta foto no hospital após cirurgias: 'mais uma etapa vencida'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 68 anos, postou uma foto no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por duas cirurgias - um procedimento para corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e o segundo, um desvio de septo, para melhorar a condição respiratória. "Mais uma etapa vencida", escreveu Bolsonaro na legenda da imagem.

VEJA MAIS

De acordo com o boletim médico, as cirurgias transcorreram “de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”. O documento informa ainda que as equipes responsáveis pelos procedimentos reavaliarão o ex-presidente no final do dia para novas informações.

[[(standard.Article) Defesa do ex-presidente Bolsonaro apresenta queixa-crime contra hacker Walter Delgatti por calúnia]]

Assinam o boletim os médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Eduardo Guimaraes Hourneaux de Moura, Sergio Salomão Abdala Carui e o diretor geral do hospital, Pedro Henrique Loretti.