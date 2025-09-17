Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro apresenta melhora em quadro, mas segue internado

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília desde terça-feira (16) para tratamento e avaliação médica

Redação O Liberal
fonte

O ex-presidente foi ao hospital acompanhado do filho, Renan, e uma equipe de escolta (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Internado desde terça-feira (16) em um hospital de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora parcial após hidratação, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17).

image Bolsonaro deixa prisão domiciliar para atendimento médico em Brasília
O ex-presidente apresentou quadro de queda de pressão acompanhado de vômitos

image Flavio Bolsonaro afirma que ex-presidente teve falta de ar e pede trégua a Moraes

O relatório aponta que Bolsonaro chegou ao hospital com desidratação, pressão arterial baixa e frequência cardíaca elevada. Exames mostraram elevação dos níveis de creatinina e a persistência de anemia.

Bolsonaro realizou ressonância para investigar tonturas

O boletim também informou que o ex-presidente passou por uma ressonância do crânio para investigar episódios de tontura, mas o exame não apontou alterações agudas.

