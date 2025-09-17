Bolsonaro apresenta melhora em quadro, mas segue internado
Ex-presidente está internado em hospital de Brasília desde terça-feira (16) para tratamento e avaliação médica
Internado desde terça-feira (16) em um hospital de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora parcial após hidratação, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (17).
O relatório aponta que Bolsonaro chegou ao hospital com desidratação, pressão arterial baixa e frequência cardíaca elevada. Exames mostraram elevação dos níveis de creatinina e a persistência de anemia.
Bolsonaro realizou ressonância para investigar tonturas
O boletim também informou que o ex-presidente passou por uma ressonância do crânio para investigar episódios de tontura, mas o exame não apontou alterações agudas.
