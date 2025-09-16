Bolsonaro deixa prisão domiciliar para atendimento médico em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, precisou ser levado ao hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta terça-feira (16/9), após passar mal em casa.

A informação, divulgada pelo portal Metrópoles, ainda diz que Bolsonaro apresentou quadro de queda de pressão acompanhado de vômitos. O deslocamento até a unidade de saúde foi feito sob escolta da polícia, com comboio de veículos e apoio aéreo de um helicóptero.

No domingo (14/9), Jair Bolsonaro também precisou de atendimento no mesmo hospital, após relatar dores abdominais. O deslocamento foi autorizado por Moraes, que determinou o retorno imediato da escolta após o atendimento médico.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu parado, atrás de seu médico, que concedeu uma entrevista coletiva para explicar a realização do procedimento e atualizar a situação da saúde do ex-presidente. Enquanto aguardava o término da entrevista, Bolsonaro foi ovacionado por apoiadores que o aguardavam na porta do hospital.

Mais tarde, no mesmo dia, o Hospital DF Star, em Brasília, informou em nota à imprensa que o ex-presidente recebeu alta mas que deve seguir com tratamentos para hipertensão arterial, refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.