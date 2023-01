Grupo radical de Santarém participou de atos em Brasília, diz site

Um grupo de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que participou dos atos de invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo (8), é natural de Santarém, no oeste do Pará. As informações são do site Jeso Carneiro.

Segundo apuração do portal, o grupo era composto pelo advogado Francisco Andrade da Conceição, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) sob o número 25170. Ele teria liderado o grupo que continha mais três pessoas.

Entre as pessoas também estava um casal de empresários: Orivaldo e Francimara Aguiar, sócios-proprietários da empresa Mega Massa, nome de fantasia da F. Barroso de Aguiar, especializada em preparação de massa de concreto e argamassa para construção. A Mega Massa está localizada da BR-163 (Santarém-Cuiabá), bairro Ipanema, em Santarém.