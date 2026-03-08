Belém recebe fórum da construção em meio a crescimento de 103% do ‘Minha Casa, Minha Vida’ no Pará

O avanço da habitação popular e os desafios para ampliar o acesso à moradia nas regiões Norte e Nordeste serão debatidos no X Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), que ocorre nos dias 9 e 10 de março, no Centro Cultural Caixa Belém. O evento reunirá representantes do governo federal, dirigentes da Caixa Econômica Federal, especialistas e lideranças da construção civil.

O encontro ocorre em meio ao crescimento do setor na região. No Pará, as contratações do programa Minha Casa, Minha Vida cresceram 103% entre 2022 e 2025, chegando a cerca de 7.800 unidades contratadas. O mercado imobiliário também registrou expansão: em 2025 foram 2.599 unidades lançadas, frente a 1.902 em 2024, alta de 36,6%. As vendas avançaram 13,3% e o volume geral de vendas (VGV) subiu de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,36 bilhões.

No cenário nacional, dados da Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS indicam crescimento do programa habitacional. As contratações passaram de 372 mil unidades em 2022 para 586 mil em 2025, aumento de 58%. A expansão foi mais intensa nas regiões Norte (101%) e Nordeste (87%), que concentram cerca de 39% do déficit habitacional do país.

Ministro debate futuro do programa

Entre os destaques da programação está a participação do ministro das Cidades, Jader Filho, que abrirá o painel “3 milhões de unidades habitacionais: o futuro do Minha Casa, Minha Vida em debate”. O ministro deve apresentar um balanço da retomada do programa e discutir perspectivas de ampliação da política habitacional.

O debate também contará com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Fernandes Vieira, responsável pela execução financeira do programa.

Segundo o presidente do FNNIC, Marcos Antônio Costa Buarque de Holanda, o encontro reforça o papel de Belém como espaço de diálogo entre o setor produtivo e o poder público.

“O fórum busca contribuir com soluções para o desenvolvimento das cidades, aproximando governo, instituições financeiras, estados e municípios para ampliar investimentos e fortalecer políticas habitacionais”, afirmou.

Financiamento, infraestrutura e licenciamento

A programação inclui painéis sobre financiamento do desenvolvimento urbano, ampliação do crédito para infraestrutura e habitação, além do papel do FGTS no financiamento habitacional.

Também serão discutidas parcerias público-privadas, financiamento de obras públicas e o licenciamento ambiental no Brasil, tema que terá participação do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

Especialistas em planejamento urbano, dirigentes da Caixa ligados a políticas públicas e fundos de investimento também participarão dos debates. Outro tema previsto é o impacto das políticas urbanas e habitacionais no desenvolvimento da primeira infância.

Zico encerra programação

O encerramento do evento terá a palestra “O Papel do Líder: Desafios e Oportunidades”, ministrada por Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. A apresentação abordará temas como liderança, estratégia, tomada de decisão e formação de equipes.

X Encontro do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC)

Local: Centro Cultural Caixa Belém

Data: 9 e 10 de março de 2026