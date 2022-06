Após novo aumento, Arthur Lira exige renúncia de presidente da Petrobras: ‘Saia daí, saia já!’

Após o novo anúncio de reajuste no preço da gasolina e do diesel, feito na manhã desta sexta-feira (17), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez duras críticas ao presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, que está há pouco mais de dois meses no cargo.

“O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa – o Brasil – e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país”, escreveu Lira, no Twitter.

“Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia!!! Pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo”, completou.

Em outra publicação, ele compartilhou uma matéria que mostra que as ações da estatal desabaram em Nova Iorque. “Prova maior da inconsequência corporativa de agir contra todo um país e o acionista controlador?”, disse o deputado. “Esse é um dos números do desastre provocado pela atual gestão contra o Brasil, os brasileiros e a própria Petrobras. Saia daí, saia já! Esse lugar não é seu. É do Brasil”, continuou.

José Mauro Ferreira Coelho substituiu o general Silva e Luna, exonerado pelo Governo após sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Em meio às pressões, o atual presidente já teria sido comunicado de seu desligamento da estatal.