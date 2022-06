Apoiadores planejam motociata durante a chegada do presidente Jair Bolsonaro a Belém

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro planejam uma motociata durante a chegada dele ao Estado, na tarde desta sexta-feira (17). Ele deve desembarcar por volta das 16h na Base Aérea, em Belém, de onde segue para um hotel da Marinha, no comando do 4ª Distrito Naval.

Durante a noite, o presidente vai participar de um evento em comemoração aos 111 anos da Assembleia de Deus, na capital paraense. Bolsonaro deve passar a noite em Belém e, na manhã de sábado (18), segue para o estado do Amazonas.

A redação integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para saber se o órgão foi informado e haverá alguma ação durante o evento e aguarda um retorno.