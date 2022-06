Culto com Bolsonaro marca fim das comemorações dos 111 anos da Assembleia de Deus, em Belém

Dando continuidade às comemorações em alusão aos 111 anos de fundação da igreja evangélica Assembleia de Deus, um culto será realizado a partir das 20h desta sexta-feira (17), com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento é aberto ao público e ocorre no Templo Central, localizado na avenida José Malcher, em Belém, marcando o encerramento das programações, que seguem até domingo (19).

Em 10 de junho de 1911, em Belém, os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus. O momento será relembrado no sábado (18), com a reconstituição da chegada dos religiosos, em cortejo que vai da Escadinha do Porto até a Avenida Presidente Vargas. Mais de 120 pessoas integram o elenco da encenação.

Em 2011, ocorreu a primeira edição do teatro, por ocasião das comemorações do centenário da igreja. Pela tradição e por atrair mais de 50 mil pessoas de todo o Brasil, a encenação foi decretada em 2018 como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Pará e faz parte da programação no calendário oficial de eventos do estado.

No mesmo dia, será a grande celebração dos 111 anos e, no dia 21 de junho, ocorre o encerramento das comemorações. Ambos os eventos serão às 19h no Centenário Centro de Convenções, na Avenida Augusto Montenegro.