Bolsonaro participa de culto em Belém nesta sexta-feira

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estará em Belém nesta sexta-feira, 17, para participar de um culto cívico comemorativo pelos 111 anos da fundação da igreja Assembleia de Deus, que será realizado no Templo Central, localizado na avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Bolsonaro será um dos convidados do evento, cuja organização está a cargo da própria igreja que, até o momento, não solicitou credenciamento da imprensa para participação na celebração.

A previsão é que o Presidente da República desembarque por volta das 16h e pernoite na cidade, de onde seguirá viagem para Manaus na manhã do sábado.