Alvo de acusação de agredir filho de Moraes, Roberto Mantovani divulga nota

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu da Polícia Federal (PF) imagens vindas da Itália do episódio de suposta hostilidade contra o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em 14 de julho.

Nas imagens sem áudio é possível ver uma suposta agressão do empresário Roberto Mantovani a Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A PF não cravou ter havido a agressão e disse ser necessário mais tempo para análise e conclusão das investigações. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, concordou e atendeu ao pedido, prorrogando o inquérito por 60 dias.

Em nota enviada à CNN, a defesa de Mantovani questiona terem vazado “imagens escolhidas a dedo, impedindo que a integralidade delas seja de conhecimento público”.

Veja a nota na íntegra

Causa estranheza o fato de ser decretado o sigilo das imagens do aeroporto na Itália e, na mesma decisão, ser baixado o sigilo dos autos, de sorte a que um relatório, feito por um agente da Polícia Federal, não por peritos, seja devassado com parte dessas mesmas imagens, com ilações extremamente tendenciosas, no mínimo criativas. Se as imagens captadas no aeroporto são sigilosas, o relatório que as revela de forma seletiva também deveria ser, por evidente. A impressão que fica é a de que o sigilo serve aos interesses de apenas uma das partes, com a utilização de imagens escolhidas a dedo, impedindo que a integralidade delas seja de conhecimento público. Fica muito evidente tratar-se de uma investigação que tem lado e que é nitidamente direcionada.

Roberto Mantovani teve sua mulher violentamente ofendida e ele apenas se defendeu, afastando o ofensor. Curiosamente, nessa seleção de imagens da PF não aparece o momento em que Roberto recebe um tapa do filho do Ministro. Assim que nos disponibilizarem as imagens, faremos um laudo completo, que evidencie os dois lados da moeda, esclarecendo amplamente o ocorrido.