Itália autoriza envio de imagens de suposta hostilização a ministro Alexandre de Moraes

O governo italiano concedeu autorização para que as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto de Fiumicino, em Roma, que registraram o suposto momento em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a família teriam sido hostilizados por brasileiros, fossem enviadas para o Brasil.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou a disponibilidade das mídias em comunicado divulgado nesta sexta-feira (1º). As autoridades italianas já encaminharam as imagens, que devem estar à disposição nos próximos dias.

Na quarta-feira (30), o ministro da Justiça, Flávio Dino, havia informado que a Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) aguardava receber os vídeos das alegadas agressões a Moraes até esta sexta-feira. A Senajus é o órgão do ministério responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional.

Moraes alega ter sido hostilizado por brasileiros que o reconheceram no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, em 14 de junho, quando ele estava retornando ao Brasil. Segundo o ministro, o grupo de brasileiros o insultou e agrediu fisicamente seu filho, que teria recebido um tapa no rosto.

Em um curto período de dois dias, a Polícia Federal (PF) conseguiu identificar três pessoas envolvidas no incidente. Em seguida, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos: o casal Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, e o genro deles, Alex Zanatta.