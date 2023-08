Itália aprova envio para o Brasil de imagens da suposta agressão a ministro do STF

O Ministério Público italiano emitiu nesta sexta-feira (25) um parecer favorável ao compartilhamento das imagens do incidente em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sofreu agressão no aeroporto de Roma em 14 de julho. Essa decisão representa um passo para aproximar a Justiça brasileira da obtenção das gravações em vídeo que retratam o ocorrido.

A notícia sobre o parecer favorável foi divulgada pelo portal UOL. Agora, o próximo passo consiste na notificação das autoridades brasileiras pela Justiça italiana, a fim de possibilitar o fornecimento das imagens ao Brasil. A Polícia Federal de Brasília, responsável pela investigação do caso, será a destinatária das imagens.

Os indivíduos suspeitos de estarem envolvidos na agressão - Roberto Mantovani Filho, Andreia Mantovani e Alex Zanatta Bignotto - também disponibilizaram um vídeo do incidente à Polícia Federal. O registro foi feito ao término da discussão e está protegido sob segredo de Justiça, como parte das investigações em curso.

Envolvidos já foram interrogados pela Polícia Federal

Todos os envolvidos já foram interrogados pela Polícia Federal. Em 18 de julho, durante os depoimentos à PF de Piracicaba, o advogado de defesa reconheceu que ocorreu um "entrevero" entre os suspeitos e Moraes. O STF autorizou a realização de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, tendo confiscado os celulares dos três.

No dia 24 de julho, Alexandre de Moraes, familiares e esposa prestaram depoimento à Polícia Federal em São Paulo. O compartilhamento das imagens se configura como uma das últimas diligências do inquérito, podendo marcar o desfecho das investigações.