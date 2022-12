Alepa encerra sessões deliberativas do ano e inicia recesso parlamentar

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) encerrou as sessões deliberativas do ano nesta terça-feira (20) com a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023. Portanto, a partir desta quarta-feira (21) começa o recesso dos parlamentares e as atividades na Plenária serão retomadas no dia 1ª de fevereiro já com eleição da nova mesa diretora.



Na sessão que marcou também o fim da 19º Legislatura – 2021/2023 sob comando do deputado Chicão (MDB) como presidente da Câmara, ele agradeceu pelos dois anos de trabalho ao final das votações.

“Agradeço a todos que contribuíram com este mandato, debatendo e discutindo temas de interesse ao nosso Estado e povo paraense. Obrigado pelo privilégio de presidir esta Casa, tenho certeza que fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazer o melhor pelo Legislativo”, discursou Chicão.A eleição da nova mesa diretora será realizada na mesma sessão de posse dos deputados eleitos e reeleitos. Depois de empossados, os parlamentares elegem o presidente e a mesa diretora, em votações diferentes.Em nota, a Alepa informou que a Casa não paralisará suas atividades, inclusive, está em andamento na Alepa uma Comissão de Estudo e Acompanhamento do Transporte Fluvial de Passageiros, cujo relatório final deve ser entregue no dia 21 de janeiro de 2023.

Renovação

Dos 41 deputados que vão ocupar uma cadeira na Alepa em 2023, 23 são os reeleitos e 18 são novos parlamentares eleitos no pleito deste ano. Isto representa uma renovação de 46% no Poder Legislativo.

Os reeleitos são:

Chamonzinho,

Gustavo Seffer,

Delegado Nilton Neves,

Fábio Figueiras,

Luth Rebelo,

Antônio Tonheiro,

Victor Dias,

Chicão,

Angelo Ferrari,

Marinho Carmona,

Diana Belo,

Eraldo Pimenta,

Fábio Freitas,

Igor Normando,

Adriano Coelho,

Delegado Toni Cunha,

Cilene Couto,

Ana Cunha,

Thiago Araújo,

Dirceu Ten Caten,

Carlos Bordalo.

Os novos deputados são: