No Pará, deputados aprovam turismo de base comunitária e semana de combate à violência contra idoso

O modo de vida rural a partir do cultivo de espécies ou mesmo da produção de alimentos naturais, são algumas das atividades consideradas atrativas na concepção do Turismo em Base Comunitária, conforme projeto de lei aprovado, à unanimidade, pelos deputados estaduais, nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), em Belém.

Os deputados também aprovaram a criação da Semana de Enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, como data anual sempre na segunda semana do mês de junho. Os dois projetos seguem para a sanção do governador Helder Barbalho. Com informações da Alepa.

De autoria da deputada Paula Gomes, a proposição do Turismo de Base Comunitária institui a política estadual de fomento ao protagonismo da população local no segmento turístico.

A ideia, segundo Paula Gomes, é de que “os comunitários recebam os viajantes em suas casas e organizem atividades para mostrar o dia a dia e a cultura dos moradores, podendo trabalhar como "guia" local, levando para atividades diversas, pescar, andar a cavalo, conhecer o plantio, a horta, a plantação, a casa de farinha, entre outras possibilidades”.

Não à disciminação ao idoso

A Semana Estadual de Mobilização e Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa no Pará também foi aprovada, em consenso pelos deputados estaduais. O projeto é de autoria da deputada Nilse Pinheiro.

Para a deputada Nilse, "a violência ainda é um tabu vivido por muitos idosos, considerando que muitos não conhecem os diferentes tipos de agressão ou não estão dispostos a procurar seus direitos por ter afeto ou dependência do agressor", avalia a parlamentar.

"A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno que cada vez mais ganha visibilidade em nossa sociedade, no Brasil e no mundo e atinge todas as classes sociais". Para a professora, o fenômeno ocorre principalmente no âmbito familiar.

Marielle Franco

Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram a inclusão do dia 14 de março, no calendário oficial do Estado, como o "Dia Marielle Franco - Dia de Luta das Mulheres Negras, Periféricas, LGBTQI+ e Mães Solo", por proposição da deputada Marinor Brito.

O projeto de lei que institui o Dia Marielle Franco tem como base a luta empreendida pela vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, aos 39 anos, em 14 de março de 2018, após ter se reunido com mulheres no evento "Roda de Conversa, Jovens Negras Movendo as Estruturas".

Associação Comunitária de Apoio à Cabanagem

A sessão também aprovou o projeto do deputado Fábio Freitas, reconhecendo como de utilidade pública para o Estado, a Associação Comunitária de Apoio a Cabanagem (Acac). A entidade promove ações educacionais, a partir da educação infantil, também, projetos recreativos sociais e culturais.