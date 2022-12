Alepa aprova Lei Orçamentária Anual para 2023; veja quanto

Na última sessão da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) de 2022, deputados estaduais aprovaram, na tarde desta terça-feira (20), o orçamento de 39,6 bilhões para o Governo do Estado do Pará.

Lei Orçamentária Anual (LOA) recebeu 300 emendas, sendo 119 acatadas e 181 rejeitadas. Na sessão plenária, o relator da matéria e presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), Igor Normando (Podemos), destacou obras de infraestrutura e de cunho social na LOA 2023.

“Queria enaltecer as obras importantes de infraestrutura como segunda parte do Porto Futuro; construção de reformas e adequação de escolas; aumento de policlínicas em todas as regiões do Estado; e ampliação de Usinas da Paz no Pará”, discursou.