Infraestrutura terá quase metade dos investimentos estaduais em 2023

Os investimentos previstos pelo governo do Pará no próximo ano chegam à casa dos R$ 3,2 bilhões. Em 2023 se inicia o segundo mandato do governador Helder Barbalho (MDB), reeleito com 70% dos votos no pleito deste ano. Se no primeiro mandato um dos maiores focos de investimentos públicos foi a área saúde, por conta da pandemia da covid-19, agora o direcionamento passa a ser outro: infraestrutura. Quase metade do orçamento separado para investimentos (R$ 1,43 bilhão) será direcionada para este setor, reunindo transporte (R$ 1,21 bilhão) e urbanismo (R$ 213 milhões). As informações foram dadas pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Ivaldo Ledo, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Entre as principais obras previstas para 2023, na área de infraestrutura, estão a macrodrenagem da Bacia do Rio Tucunduba, nos canais da União e Timbó; reforma e conclusão do estádio Colosso do Tapajós; conclusão de 23 rodovias com pavimentação e asfaltamento; construção de pontes em concreto ao redor do Estado; e a construção de dois Terminais Hidroviários e a reforma de 11 unidades. Além disso, também deve haver a continuação da obra do BRT, a entrega da fase dois do Porto Futuro e da etapa um do Parque da Cidade.

Todos esses investimentos em infraestrutura, somados a construções e reformas previstas em outras áreas no ano que vem, vão gerar cerca de 10 mil empregos no Pará, entre diretos e indiretos. E ainda contribuindo para a criação de novos postos de trabalho, o governo tem se empanhado para garantir a realização de 13 concursos públicos em 2023, com investimentos na ordem dos R$ 22 milhões. As seleções serão nas áreas de saúde, infraestrutura, transporte e meio ambiente, para vários níveis de escolaridade. O titular da Seplad prometeu que alguns já terão edital em dezembro, para que possam ocorrer no primeiro ou, no máximo, até o segundo trimestre do ano que vem.

"Estou muito otimista, porque, apesar da pandemia, que nos atrapalhou no desenvolvimento e na conclusão de várias obras, temos uma expectativa muito grande de investir em 2023. Se nessa gestão nós já investimos mais de R$ 10 bilhões até aqui, imagine o que podemos fazer trabalhando de forma mais tranquila, sem empecilhos como o processo pandêmico, que realmente dificultou para o Pará e todo o Brasil. Nós pretendemos atingir a nossa marca. Chegamos a R$ 4 bilhões em investimentos em 2022 e pretendemos finalizar o ano de 2023 bem acima desse valor, que é histórico na economia do Estado do Pará", afirma. O secretário ainda explica que o número estimado para 2023 - R$ 3,2 bilhões - é apenas um valor inicial. Com o passar dos meses, o governo tende a fazer mais investimentos por causa das arrecadações.​ Alem disso, o montante real ainda depende da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Legislativo.

Pilares

Todas as áreas são prioridades para o governo do Estado, segundo Ivaldo Ledo. Em seu primeiro mandato como governador, Helder Barbalho focou na saúde, mas outros segmentos também são importantes para a atual gestão, como a segurança e a educação - as três áreas são consideradas um tripé importante para o orçamento. Respectivamente, os valores para o ano que vem somam R$ 292 milhões, R$ 251 milhões e R$ 330 milhões. "Como já passamos desse processo pandêmico, agora vamos dar bastante atenção às áreas de educação e segurança", adianta o titular da Seplad.

No âmbito educacional, os investimentos devem ser feitos na construção e reforma de unidades escolares; ampliação de escolas de tempo integral; ampliação e interiorização do ensino superior; e os programas Web Escola e Creches por Todo o Pará. "Diversas escolas serão reformadas, construídas e reconstruídas. Também construiremos 150 creches, é um investimento muito grande visando à melhoria da educação, não só na parte infantil, mas na fundamental também. Teremos, a partir do ano que vem, o aperfeiçoamento do ensino, dando mais possibilidade de o aluno chegar às escolas. Vamos expandir a rede de ensino integral nas escolas, para possibilitar que o aluno fique o dia inteiro naquele ambiente", destaca o secretário.

Para a área de segurança estão previstos a implantação de bases integradas fluviais em Óbidos, Itaituba e Abaetetuba; a intensificação da inteligência policial; e a implantação de delegacias; entre outros. Um destaque será a criação da Delegacia da Mulher, um projeto que Ledo considera "muito forte" para atender ao público feminino.

Já na área da saúde, o governo do Pará pretende, em 2023, implantar o Centro Especializado em Transtorno de Espectro Autista; entregar os Hospitais Pronto Socorro da Augusto Montenegro, o Materno Infantil em Santarém e Marabá e as Policlínicas em Santarém, Marabá, Altamira e Redenção; e ampliar os Hospitais Regionais do Baixo Amazonas, Araguaia e Tucuruí; entre outras obras voltadas para a saúde. "Até aqui faço uma avaliação muito positivado governo estadual. Temos investido nos 144 municípios, com obras como estradas, hospitais e escolas e, de um modo geral, o governo tem atendido a todas as demandas da sociedade paraense", avalia Ivaldo Ledo.

Confira os investimentos previstos para 2023 no Pará

Total: R$ 3.208.168.461

Administração R$ 125.615.039

Agricultura R$ 11.539.909

Assistência Social R$ 16.279.500

Ciência e Tecnologia R$ 52.715.873

Comércio e Serviços R$ 23.478.087

Comunicações R$ 468.767

Cultura R$ 11.885.720

Desporto e Lazer R$ 1.000.000

Direitos da Cidadania R$ 2.230.000

Educação R$ 330.749.633

Energia R$ 74.081.469

Essencial à Justiça R$ 13.437.276

Gestão Ambiental R$ 93.121.078

Habitação R$ 26.821.147

Indústria R$ 1.642.971

Organização Agrária R$ 18.086.348

Previdência Social R$ 20.000.000

Saneamento R$ 409.275.756

Saúde R$ 292.967.981

Segurança Pública R$ 251.550.181

Trabalho R$ 167.000

Transporte R$ 1.218.006.825

Urbanismo R$ 213.047.901