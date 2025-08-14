Advogado paraense debate papel do contrato social no 3º Congresso de Direito Empresarial do DF

O papel estratégico do contrato social em momentos de dissolução parcial de sociedades empresariais será tema da palestra do advogado Clovis Malcher Filho no 3º Congresso de Direito Empresarial do Distrito Federal. Ele apresentará o painel “A importância do contrato social na dissolução parcial da sociedade empresarial limitada – relato de dois casos concretos”, no qual vai compartilhar experiências reais que demonstram como esse documento pode determinar o rumo de disputas societárias.

A dissolução parcial ocorre quando um ou mais sócios deixam a sociedade, mas a empresa continua suas atividades. Nesses casos, o contrato social — documento que estabelece as regras internas e os direitos e deveres de cada sócio — ganha relevância ainda maior. A forma como ele é redigido pode evitar litígios ou, ao contrário, prolongar disputas judiciais.



VEJA MAIS:



Segundo Malcher, a apresentação se baseará em dois casos concretos vivenciados na prática profissional, o que permitirá aos participantes visualizar como cláusulas bem elaboradas podem trazer segurança jurídica e proteger o negócio. “A ideia é mostrar, de forma objetiva, como um contrato social claro e detalhado pode ser decisivo para a solução célere e justa de conflitos entre sócios”, afirma.

O 3º Congresso de Direito Empresarial do DF reúne especialistas, advogados, professores e estudantes para debater temas que impactam diretamente a gestão e a continuidade das empresas. A programação inclui painéis sobre governança corporativa, reestruturação de negócios, responsabilidade dos administradores, inovação e novas tendências do Direito Empresarial no Brasil.

O evento será realizado no Distrito Federal e busca ser um espaço de aprofundamento técnico e troca de experiências entre profissionais do setor. Mais informações sobre datas, horários e inscrições estão disponíveis no site oficial.