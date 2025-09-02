Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Advogado de Mauro Cid chama Luiz Fux de 'simpático e atraente' durante julgamento no STF

Advogado de defesa do ex-ajudante de Bolsonaro foi o primeiro a falar na tarde desta terça-feira, 2

Gabi Gutierrez
fonte

Cézar Bittencourt foi o primeiro a falar na tarde do primeiro dia de julgamento (Foto: STF | YouTube)

O julgamento do núcleo 1 no Supremo Tribunal Federal (STF) foi retomado na tarde desta terça-feira (2/9). O advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi o primeiro a falar no segundo turno deste julgamento. A defesa de Cid chamou a atenção ao fazer um comentário inusitado sobre o ministro Luiz Fux, provocando risos entre os presentes.

O advogado Cézar Bittencourt disse: "Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente... como são os cariocas".

VEJA MAIS:

image Defesa de Mauro Cid nega coação pela PF para firmar delação premiada
A defesa, no entanto, contesta os argumentos levados pelos demais réus sobre tais conversas.


image Defesa de Cid diz que ata com suposta conversa no Instagram nunca teve registro em cartório


image Defesa de Bolsonaro diz que ele não está bem de saúde
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes

O comentário causou descontração na sala de julgamento, mostrando um lado mais leve em meio às discussões sobre o caso do núcleo 1, que envolve figuras ligadas ao governo de Jair Bolsonaro.

Especialistas em direito afirmam que momentos assim são raros em sessões do STF, geralmente conhecidas pelo rigor e formalidade dos debates jurídicos.

O julgamento do núcleo 1 segue no Supremo Tribunal Federal, com depoimentos e alegações de defesa ainda em andamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

julgamento de jair bolsonaro

mauro cid
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JULGAMENTO

Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

Pereira destacou Cid não tinha conhecimento sobre o plano para matar autoridades

02.09.25 15h58

JULGAMENTO

Advogado de Mauro Cid chama Luiz Fux de 'simpático e atraente' durante julgamento no STF

Advogado de defesa do ex-ajudante de Bolsonaro foi o primeiro a falar na tarde desta terça-feira, 2

02.09.25 15h14

JUSTIÇA

Defesa de Mauro Cid nega coação pela PF para firmar delação premiada

A defesa, no entanto, contesta os argumentos levados pelos demais réus sobre tais conversas.

02.09.25 14h58

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda