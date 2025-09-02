Advogado de Mauro Cid chama Luiz Fux de 'simpático e atraente' durante julgamento no STF

O julgamento do núcleo 1 no Supremo Tribunal Federal (STF) foi retomado na tarde desta terça-feira (2/9). O advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi o primeiro a falar no segundo turno deste julgamento. A defesa de Cid chamou a atenção ao fazer um comentário inusitado sobre o ministro Luiz Fux, provocando risos entre os presentes.

O advogado Cézar Bittencourt disse: "Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente... como são os cariocas".

O comentário causou descontração na sala de julgamento, mostrando um lado mais leve em meio às discussões sobre o caso do núcleo 1, que envolve figuras ligadas ao governo de Jair Bolsonaro.

Especialistas em direito afirmam que momentos assim são raros em sessões do STF, geralmente conhecidas pelo rigor e formalidade dos debates jurídicos.

O julgamento do núcleo 1 segue no Supremo Tribunal Federal, com depoimentos e alegações de defesa ainda em andamento.