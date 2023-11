ACP entrega Prêmio Empresário do Ano a José Fragoso Rei nesta quinta-feira

A Associação Comercial do Pará (ACP) realiza nesta quinta-feira (30), a partir das 18h30, em seu São Nobre, a entrega do tradicional Prêmio Empresário do Ano, que chega a 68º edição. Neste ano, o homenageado será o empresário José Fragoso Rei, sócio da centenária Fábrica Santa Maria, fundada em 1917, no bairro do Reduto. As primeiras instalações da Fábrica surgiram em um período crítico, durante a crise do 1º ciclo da borracha e as transformações estruturais no bairro.

"Estamos radiantes por realizar a edição de 2023 deste prestigioso prêmio, onde homenageamos os empresários que se destacaram significativamente ao longo deste ano. A ACP tem a honra de conceder o título deste ano ao empresário José Fragoso Rei, reconhecendo seu desempenho e contribuição para o fortalecimento econômico do Estado", declarou Elizabeth Grunvald, presidente da Associação Comercial.

Sobre o Prêmio

Criada em 1953, quando foi aprovada a Lei que criou o Dia do Comerciante, a premiação já homenageou grandes empresários que contribuíram com o Estado do Pará. Inicialmente, o prêmio era chamado "Comerciante do Ano", mas em função da natureza multissetorial da entidade, o nome foi alterado para "Empresário do Ano" em 1980. O prêmio celebra realizações empresariais admiráveis e também reconhece a resiliência e a visão dos líderes que moldam o futuro econômico da região.

Conforme informações divulgadas pela ACP, a influência do Visconde de Cayru junto ao Príncipe Regente, durante sua visita à Bahia em 1808, foi decisiva para a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, com a assinatura da Carta Régia, dando possibilidades comerciais ao Brasil. Pela Lei Federal 2.048 de 26 de outubro de 1953, foi instituída a data de 16 de julho como "Dia do Comerciante" em todo o território nacional, mesma data do aniversário do Visconde de Cayru.