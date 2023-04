Cláudio Noronha Filho conquista Prêmio Jovem Empresário do Ano, na noite desta quarta-feira (19)

O empresário Cláudio Noronha Filho, de 37 anos, dono de uma rede de 15 lojas entre o Pará, Amazonas, Maranhão e Roraima, conquistou o Prêmio Jovem Empresário do Ano 2022, em evento promovido pelo Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove), na noite desta quarta-feira (19), na Estação das Docas.

Cláudio Noronha Filho é o CEO da Tinus Gestão de Varejo e empreendedor do ramo de franquias das marcas Reserva, Usaflex, Sunglass Hut, Adcos e Luiza Barcelos.

“Este prêmio nos mostra que estamos fazendo um trabalho correto. Eu digo assim, esse é um momento de reconhecimento é ‘um, fala, Cláudio, continue a empreender", afirmou ele, momento antes de receber a placa alusiva à premiação referente ano de 2022, e ainda, ser agraciado com um quadro do artista plástico paraense, Geraldo Teixeira.

Presidente do Conjove, João Marcelo Santos enfatizou a alegria da Associação Comercial do Pará (ACP) premiara a trajetória de sucesso de Cláudio Noronha. “Trata-se da maior honraria do Conjove, (um dos conselhos da ACP). É uma noite especial", frisou o presidente do Conselho de Jovens Empresários do Pará.

João Marcelo observou que, "a ACP é uma marca forte, tem 204 anos de existência. É a segunda mais antiga do país (a primeira Associação Comercial é a do estado da Bahia). O Conjove tem 35 anos de atuação, é ainda novinho, mas nós temos uma atuação preponderante no mercado por promovermos capacitação network e incentivo a novos empreendimentos”.

A presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabeth Grunvald, prestigiou a cerimônia de premiação do Conjove e destacou a atual dos jovens empresários. “Os jovens empresários têm uma atuação importante de relacionamento, de networking e de estímulo ao empresariado no Pará”, afirmou.

“Toda vez que a gente celebra um jovem empresário com a trajetória do Claudinho, de iniciativa, capacidade de inovação e ousadia, o setor produtivo todo ganha e a CP cumpre o seu papel de fomento aos negócios no Pará”, complementou Grunvald.

Sobre os desafios para empreender no cenário de hoje, o homenageado da noite afirmou: ”são os mesmos de qualquer cenário. Eu digo que independente de governos, de épocas, a gente sempre tem o dever de fazer o melhor, pensar fora da caixa. Conseguir atrair pessoas boas para trabalhar com a gente, pessoas que comprem o nosso sonho e queiram construir algo realmente forte, junto, do nosso lado. E perseverar”, enfatizou Cláudio Filho.