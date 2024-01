8 de janeiro: Dos 27 governadores, 14 participam de ato organizado por Lula

Pelo menos três representantes paraenses atenderam ao convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ato pela democracia organizado pelo governo federal nesta segunda-feira (8), no Congresso Nacional, em Brasília, que marcou o um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes. Além dos ministros Celso Sabino (de Turismo) e Jader Filho (das Cidades), que compõem a equipe de Lula, o governador do Pará, Helder Barbalho, também esteve presente na cerimônia, marcada por presenças e ausências.

Entre os desfalques, o do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi um dos mais repercutidos. Lira justificou, de última hora, que ficaria em Alagoas, seu estado de origem, junto a um parente com problemas de saúde. Além dele, os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro e Romeu Zema, respectivamente, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão entre os faltosos. Do sudeste, apenas Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, marcou presença.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou estar de férias. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também justificou a ausência afirmando que passaria por uma avaliação médica. Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, está de licença. Além deles, não foram: Gladson Cameli, governador do Acre, que está na China; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; e Ratinho Jr, governador do Paraná. Paulo Dantas, governador do estado de Alagoas, foi o único nordestino entre os faltosos, porém representado pelo vice, Ronaldo Lessa

Dos 27 governadores do Brasil, 14 estiveram presentes no evento organizado pelo governo federal. Ao ser questionado sobre as ausências de governadores da oposição, Helder afirmou que, para ele, a não ida de alguns ao evento é fruto de uma interpretação “equivocada”. “Entendo que é fruto de imaginarem que este ato em favor da democracia tem paternidade. Aqui não se trata de um evento partidário ou ideológico. Estar aqui é reafirmar o nosso compromisso com o único caminho possível, que é o da democracia”, defendeu o governador do Pará.

"Todos defendemos a democracia e temos na força popular e, acima de tudo, na legitimidade que a democracia proporciona, a forma de respeito às vontades da população, o respeito às instituições, às leis do nosso país. Deve-se, neste momento, reafirmar que a democracia no Brasil é algo inegociável e é algo que deve estar a ser valorizado por tudo e qualquer cidadão deste país. Como governador do Pará e presidente do consórcio de governadores da Amazônia, estar aqui é reafirmar que a Amazônia brasileira valoriza a democracia e quer cada vez mais um país que, através da democracia, garanta justiça social e direitos a todos os cidadãos", completou Helder.

“Não há perdão para quem atenta contra a democracia”, disse Lula

Em seu discurso, o presidente Lula afirmou que "não há perdão para quem atenta contra a democracia". Para o presidente, “todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos”. Lula ainda defendeu que atentar contra a democracia é atentar contra seu país e contra o seu próprio povo. “O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo conduto para novos atos terroristas", afirmou o presidente durante a solenidade.

O evento, batizado de “Democracia Inabalada”, também contou com a presença dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. De acordo com a organização, 500 convidados participaram, entre parlamentares, ministros e governadores. Para o evento, que ocorreu durante a tarde, a segurança foi redobrada, com bloqueio no entorno das sedes dos Três Poderes. O acesso aos prédios também sofreu bloqueios.

Em seu pronunciamento, o ministro Alexandre de Moraes reafirmou o compromisso do Poder Judiciário em continuar investigando e responsabilizando os envolvidos nos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Ele enfatizou a importância de não confundir "paz e união com impunidade". Além disso, defendeu a regulamentação das redes sociais e destacou a necessidade de combater a desinformação, considerando-a um fator de "corrosão" para a democracia.

Por sua vez, Luís Roberto Barroso descreveu o 8 de janeiro como um "dia da infâmia", precedido por anos de ataques às instituições e aos seus membros. Barroso lamentou a banalização do mal, do desrespeito, da grosseria e da agressividade, destacando a perda de reputação internacional do Brasil. No entanto, apesar dos desafios enfrentados, ressaltou a vitória das instituições e a prevalência da democracia. "A despeito de tudo, as instituições venceram e a democracia prevaleceu", afirmou o presidente do STF.

Quem foram os governadores presentes no ato "Democracia Inabalada" realizado no Congresso:

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT)

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Pernambuco: Raquel Lyra (PSDB)

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Amapá: Clécio Luis (Solidariedade)

Ceará: Elmano de Freitas (PT)

Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)

Maranhão: Carlos Brandão (PSB)

Distrito Federal: Celina Leão (PP, interina)

Alagoas: Ronaldo Lessa (PDT, vice-governador)