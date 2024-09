'Zoinho', foragido do sistema penal e suspeito de maus-tratos contra filha, é morto a tiros no Pará

Jorge Luiz Figueiredo dos Santos, conhecido como “Zoinho”, foi assassinado a tiros na quinta-feira (26/9), no Rio da Pedras, zona rural de Chaves, no Arquipélago do Marajó. Segundo a polícia, ele era foragido do sistema penitenciário e também suspeito de maus-tratos contra a própria filha. Ainda não se sabe se a morte de “Zoinho” tem relação com as supostas agressões praticadas contra a filha. No entanto, o caso é investigado pela delegacia de Chaves, que leva em consideração qualquer hipótese.

Para o portal Notícia Marajó, o coronel Márcio Abud, comandante do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, disse que os policiais receberam informações de que Jorge tinha sido atingido por disparos de arma de fogo.

Até agora não há detalhes de quem atirou contra a vítima. Porém, a Polícia Civil investiga o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o homicídio e aguarda retorno.

Maus-tratos

Na última quarta-feira (25/9), a filha de Jorge foi resgatada por policiais do 76º Pelotão Destacado de Polícia Militar (PDPM), em conjunto com a Polícia Civil, ainda conforme o Notícia Marajó. De acordo com Abud, os agentes encontraram a menina sozinha na casa onde ela residia. A adolescente apresentava sinais de degradação e relatou que foi agredida pelo pai na noite anterior. Ela recebeu apoio do Conselho Tutelar e da Assistência Social do município.

Na ocasião, Jorge Luiz, o pai da vítima, fugiu para uma área de mata assim que percebeu a presença dos policiais.