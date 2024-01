'Xingueta' é baleado na cabeça após vizinho ameaçar cadela de morte em Maracanã

José Antônio Pereira Rodrigues, conhecido pelo apelido de “Xingueta”, foi baleado na cabeça, na terça-feira (9), no bairro da Campina, em Maracanã, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima tinha discutido com um vizinho, identificado apenas como “Deco”, que teria ameaçado matar a cadela de José. O autor do crime, até o momento, não foi encontrado.

Por volta das 9h30, uma guarnição da Polícia Militar foi informada pela diretora do hospital da cidade que Antônio tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Diante da informação, os militares se locomoveram até o local do crime.

Em conversa com a PM, os moradores relataram que chegaram a escutar um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados momentos após “Xingueta” ter sido baleado.

Pelas imagens é possível ver a vítima com o rosto ensaguentado. Em outra filmagem é possível ouvir pessoas comentando sobre a ameaça feita à cadela de José. “Ele disse: eu matar aquela cachorra”, conta um homem sobre Deco teria dito à vítima minutos antes do ataque.

José Antônio foi transferido para um hospital de Castanhal. Ele continua internado, conforme a polícia, mas o estado de saúde não foi informado.

A PM faz buscas para localizar "Deco". Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de Maracanã trabalham para localizar o suspeito do crime”.