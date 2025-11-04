Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem agride mulher a socos e pedradas em Tucuruí; PC investiga o caso

Uma câmera de segurança registrou o caso, que ocorreu na segunda-feira (3/11), e as imagens mostram as agressões que a vítima sofreu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito indo em direção à vítima antes de agredi-la. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil investiga um caso de tentativa de feminicídio registrado na segunda-feira (3/11) em Tucuruí, na região sudeste do Pará. Uma câmera de segurança registrou o caso e as imagens mostram uma mulher sendo agredida por um homem, que já foi identificado, mas não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Pela gravação é possível ver a vítima, de camisa preta e short jeans, próxima de um mototaxista e de uma outra mulher. Enquanto ela anda pela calçada, o suspeito, que veste roupas escuras, avança em direção à vítima e depois a empurra contra a parede. Ele agride a mulher e o homem intervém. Depois disso, o suspeito pega um pedaço de madeira e uma pedra para atacar a mulher, enquanto ela foge dele.

Até agora, o suspeito de cometer o crime está foragido. O estado de saúde da vítima é desconhecido. Em nota, a PC disse que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Tucuruí “realiza diligências para localizar o suspeito da tentativa de feminicídio, que já foi identificado”. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

