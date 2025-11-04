Capa Jornal Amazônia
Círio de Nazaré de Bragança tem extensa programação religiosa e cultural

Círio ocorrerá neste domingo (9), após missa campal, a partir do Santuário de São Benedito

O Liberal
fonte

Círio de Nª Sª de Nazaré em Bragança ocorrerá neste domingo (09), na cidade Pérola do Caeté. (Foto: Eduarda Padilha/ Pascom Catedral)

O Círio de Nazaré de Bragança será realizado no próximo domingo, dia 9 de novembro, após a missa campal ao lado do Santuário de São Benedito, às 6h. Em seguida, ocorrerá a saída da procissão do Círio da cidade Pérola do Caeté.

A procissão sai do Santuário de São Benedito até a chegada na frente do Palácio Episcopal, para realização de uma missa no local com o bispo de Bragança, Dom Raimundo Possidônio. No mesmo dia, a partir das 19h, haverá show do padre Fábio de Melo, na Orla de Bragança.

O Círio passará pela travessa Cônego Miguel, avenida Pinheiro Júnior, rodovia BR-308, avenida Cônego Clementino, travessa João Paulo Ribeiro, avenida Nazeazeno Ferreira, travessa Vereador Marcelino Castanho, avenida Floriano Peixoto e travessa João XXIII.

Durante essa semana e a outra muitas programações religiosas serão realizadas. Nesta quarta-feira (5), após a missa às 19h, na Paróquia São João Batista (Vila Sinhá), haverá a moto romaria. Já na quinta-feira (06), haverá a Ciclo Romaria, também após missa realizada às 19h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na sexta-feira (07), terá a Romaria Rodoviária, após missa das 18h30, que será realizada na Catedral.

A véspera do Círio de Bragança, no sábado (08), os fiéis participarão do Círio Fluvial e da Trasladação. Haverá missa no Camutá e logo em seguida traslado até o Porto do Camutá, no Mirante de São Benedito, em horário conforme a maré. O Círio Fluvial chegará no Cais Municipal, para seguir pela avenida de Sousa Franco, travessa Marcelino Castanho, rua 13 de Maio com término em frente ao Palácio Episcopal.

A Trasladação será realizada após missa em frente ao Palácio Episcopal, às 19h. A Trasladação de Bragança seguirá pela travessa João XXIII, avenida Nazeazeno Ferreira, rua Dom Pedro I, avenida Pinheiro Júnior, travessa Cônego Miguel até o Santuário de São Benedito. 

Durante a semana a programação religiosa católica ocorrerá todos os dias com a Santa Missa na Catedral, às 6h, o terço às 19h, e a missa das 19h30. Na segunda (10) e terça-feira (11), a programação continua a partir das 20h30, com o Festival de Música Católica e vendas de comidas típicas.

Já na quarta-feira (12), haverá o show do grupo Celebrando Pentecoste. A final do Festival de Música Católica ocorrerá na quinta-feira (13). A programação cultural continua na sexta-feira com o show do Amigos do Forró.

A programação do Círio de Bragança encerra no terceiro final de semana do mês de novembro. No dia 15, haverá o Círio das Crianças, com saída às 16h, da Paróquia de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro para a Catedral de Bragança. O Círio das Crianças seguirá pela rua Zacarias Correa, passagem Zacarias Correa, avenida Nazeazeno Ferreira e travessa João XXIII.

O domingo, dia 16, ocorrerá o encerramento das atividades com o Recírio. As missas serão realizadas às 6h30, 8h30 e 16h30. Na Comunidade São Pedro, haverá missa às 10h. A programação termina com a missa campal do Recírio, onde haverá coroação do Menino Jesus e Nossa Senhora de Nazaré, troca dos bastões e juízes 2026, apresentação do cartaz da Festividade de São Benedito 2025 e retorno da imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Instituto Santa Teresinha.

 

